Kaia Kiik unistab parematest planeetidest

Sügaval Pariisi all – palju sügavamal kui metrootunnelid täis vilkalt ringi tuhisevaid ronge – on sadade kilomeetrite kaupa käike, kuhu ladustatud surnute luid. Tilluke osa neist urgasteedest on Catacombes de Paris’ nime all avatud külastajatele ning Kaia Kiik käib seal uitamas tihti, vahel koos oma lastegagi. «Surm on tõsine teema ja võib tekitada ängistust, aga kui lähed sinna, siis näed, et surma on võetud täiesti pragmaatiliselt ja isegi kunsti loodud kontide abil. Minul tekitab see hinges kuidagi kergema tunde,» tähendab ta.