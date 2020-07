Urmas Simon: auto või tulirelv?

Viimastel aastatel on Eestit tabanud nii tulistamised avalikus ruumis kui ka paljude hukkunutega lõppenud liiklusõnnetused. Meenutage eelmistest aastatest kasvõi taksojuhtide tulistamist Tallinnas Telliskivi tänaval ja sellest aastast Lihula tulistamist ning liiklusõnnetusi Saaremaal ja Lasnamäe kanalis. Just viimasega seotud video, kus inimene tulistab valimatult sõitva auto tagaaknast püstoliga majade suunas, pani mind kirjutama.

Kumb on siis ohtlikum – kas relv või auto? Et saada juhiluba või relvaluba, on vaja mõlemal juhul läbida koolitus ning sooritada nii teooria- kui ka praktiline eksam, samuti tuleb läbida meditsiiniline kontroll. Niipalju on erinevust, et jahirelvade puhul peab iga kahe aasta tagant sooritama suuruluki laskekatsed, mis tähendab nii seisva kui ka liikuva märklaua pihta tulistamist ja märgi tabamist. Kui pihta ei saa, pole ka jahile asja. Enese ja kodu kaitseks mõeldud relvade puhul mingit järelkontrolli ei toimu. Kui sooritasid laskeeksami positiivselt, oskad järelikult lasta kogu ülejäänud elu.