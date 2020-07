Ingrid Sarevet: omavalitsused survestavad maad kinkima

Maaomanik otsustab kinnistu jagada oma lastele, kes soovivad rajada sinna kodu, ning seoses sellega soovitakse algatada planeerimismenetlust. Planeerimismenetlust algatades saab maaomanik omavalitsuselt kirja, et põhimõtteliselt tuleb valmis ehitada tee ja/või kinkida omavalitsusele transpordimaa, mis tähendaks Tallinna-Tartu maantee sõiduradade laiuse (14 m) tee väljaehitamist. Mõnikord pole selline nõudmine ka põhjendatud, kui krundile tegelikult on juurdepääs olemas.

Teemat uurides selgub, et omavalitsuste selline praktika on tavapärane. Selle asemel, et maksta maa eest õiglast hinda, survestatakse maaomanikke oma maad tasuta loovutama. Mõnes vallas on niimoodi omandatud kümneid hektareid maid.