Ohtralt treeninud tennisetähed loodavad pakkuda hea etenduse

Turniiri direktor Riho Kallus kinnitas, et tegemist on ainulaadse hetkega mõlema riigi jaoks, selgelt võib seda pidada unistuste täitumiseks. «Kahe päeva jooksul näeme väga kõrgetasemelist tennist ning loodetavasti pakuvad mängijad tennisesõpradele midagi imelist,» lootis Kallus.

Seltskond, kes väljakule tuleb, on äärmiselt tugev. Eestit asuvad naistest esindama maailma 22. reket Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi (WTA 99.) ning meestest astuvad väljakule Jürgen Zopp ja Vladimir Ivanov. Vähemalt sama tugeva koosseisu on välja pannud ka Läti, sest nende eest asuvad võistlustulle endine Prantsusmaa lahtiste meister Jelena Ostapenko ning praegu Saksamaal näidisturniiril osalev Anastasija Sevastova. Tugevama soo esindajatest tulevad neil väljakule Ernests Gulbis ja alles läbimurret tegev Karlis Ozolinš.

Seda, et tegemist on erakordse spordisündmusega Eestis, tunnistas ka Tallinna abilinnapea Vadim Belo­brovtsev. «Isegi kui sooviksime, ei leiaks paremat aega sellise turniiri korraldamiseks. Nii Eestis kui ka Lätis naaseb elu tasapisi normaalsesse rütmi,» tunnistas poliitik, kelle arvates muudavad just need sportlased meie väikeriigid spordimaailmas suuremaks.