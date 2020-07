Jalmar Vabarna paneb folgi rokkima

Aparaaditehases algas üritustesari, mille Vabarna on ristinud nimega Folk Rokib Tartus. Ta lubas rõõmu elavast muusikast, heast toidust ja taaskohtumistest. Avalöögi andsid eile Eesti aasta etno/folkartist Black Bread Gone Mad ja reggae-bänd Angus.

Vabarna ütles, et kontserdisarja oli vaja, sest talle on oluline, et Tartus oleks ettevõtmisi ka kesklinnas. «Aparaaditehas on väga äge koht, samas on seal üritust teha hea ja lihtne,» rääkis ta.

Algul tahtis Trad.Attack! korraldada vaid enda kontserti, kuid see ei tundunud majanduslikult tõhus. «Ägedatel bändidel on sel aastal vähe esinemisvõimalust, see on kindlasti üks põhjus kontserdisarja korraldada. Tartu publik on ka alati olnud soe,» kiitis Vabarna.

Täna jätkab Aparaaditehases kell üheksa õhtul Tintura koos Arno Tammega. Nad on ühendanud loomejõud, et luua kava, mis on pühendatud oma kodust lahkuma pidanud eestlastele. ​

Kell kümme astub lavale Trad.Attack!. «Lubasime endale, et oleme julged, kordumatud ja inspireerime maailma. Kuue aasta jooksul andsime välja kolm albumit, need kõik on avanud täiesti uue maailma nii meile kui ka meie kuulajatele,» kirjutas Vabarna ürituse tutvustuses.

Ta lisas, et bänd püüab üllatada ennast ja fänne, on aus ja pühendunud ega plaani peatuda. «Vastupidi. Vahetame käiku ja esitame endale uued väljakutsed,» märkis Vabarna.

Sarjas annavad kontserdi ka juba teismelistena koosmängimist alustanud Zetod, kes rõõmustavad Tartu publikut neljapäeval. Enne neid astub lavale Pärnumaa punt Posõ.