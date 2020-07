Välismaa lühiuudised

Hiina telekomifirma Huawei nimetas Ühendkuningriigi otsust keelata ettevõtte tehnoloogia kasutamine 5G-sidevõrgu väljaarendamisel USA mõjuks. «Kahjuks on meie tulevik Ühendkuningriigis muutunud politiseerituks, see puudutab USA kaubanduspoliitikat, mitte julgeolekut,» ütles Huawei pressiesindaja Ed Brewster. Briti võimude otsusel ei tohi sideteenusepakkujad alates selle aasta lõpust osta Huaweilt 5G-tehnoloogiat ning 2026. aasta lõpuks tuleb sidevõrkudest kõrvaldada kogu olemasolev Huawei tehnika. Briti telekomifirmad on hoiatanud, et Huawei varustuse väljavahetamine läheb maksma miljardeid ja võtaks aastaid. USA usub, et Huawei võib Pekingi kasuks luurata ja 5G-võrgud sõja ajal vastasriikides välja lülitada. Huawei eitab seda. AFP/BNS