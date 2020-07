FOTOLUGU: kuidas valmib Eesti parim toiduaine?

Jäätisevabrikus lisatakse 39–40% rasvasisaldusega rõõsale koorele lõssipulbrit, vadakut ja lahjendatakse veega. Segu pastöriseeritakse, homogeenitakse ja pumbatakse suurtesse mahutitesse, kus seda kolm tundi veel separeeritakse. Fotol olevates mahutites on jäätisesegu veel +4 kraadi juures. Mahutitest pumbatakse segu edasi friiserisse, kus jäätis jahutatakse –3 kraadini. Aivar Aus selgitab, et sel temperatuuril on jäätis pakkimiseks kõige sobivama konsistentsiga. Friiseris segu ka õhutatakse ehk segule lisatakse 100–120% õhku ehk liiter jäätist kaalub umbes 480 g. Aus lisab, et seega on nad nagu heas mõttes õhumüügi spetsialistid, kuid just õhuline konsistents aitab jäätise maitset esile tuua ja teeb selle söömise mugavaks. FOTO: Madis Veltman/Postimees