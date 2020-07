Peipsi ääres saab paadis ööbida

Tänavune kevad oli Mesi Tare pererahva jaoks tavatu. Kui muidu käivad sel aastaajal õpilasgrupid ja turistid, siis nüüd oli vaikus. See andis suurepärase võimaluse uusi asju välja mõelda. Nii leidsidki huvilised turismihooaja avanedes Mesi Tare juurest Peipsi kaldalt kaks uut paati, mis on kohandatud öömajadeks ja toimivad kämpingumaja põhimõttel. Ööbimine Peipsi järvel paadimajas on saanud Maaturismi ühingult öko- ja kvaliteedimärgise EHE.

Vanausuliste pesa

Mesi Tare rajasid Herling ja Marko Mesi, kui ostsid kuus aastat tagasi alevikku maja, kus ise elada ja pakkuda majutust. Maja remontides mõisteti, et külalistele seal ruumi pole. Aasta hiljem õnnestus lähedal soetada teine maja, mis rajati teadlikult külalistemajaks ja sellest saigi Mesi Tare. Aastatete jooksul on korraldatud igasuguseid üritusi ja otsitud ideid, kuidas turiste Peipsi äärde vanausuliste pessa meelitada. See on ka õnnestunud, iga aastaga on järjest rohkem turiste piirkonna üles leidnud. Seda toetavad ka kohalikke ühendavad ­Sibulatee ja Peip­si toidu võrgustik.