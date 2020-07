Evelin Poolamets: Kriitiliselt ahistamisest

Nüüd on USAst pärit #metoo liikumise ahistamishüsteeria jõudnud täiel määral Eestisse. Rahvusooperi juht, kelle peamiseks süüks näivad olevat ebaõnnestunud naljad, on ühepoolsete süüdistuste põhjal avalikult häbimärgistatud. Kõik see meenutab William Goldingi «Kärbeste jumalat», sest uus ahistamisseadus võimaldab vallandada inimese loomuses pesitsevat hävitamiskirge.