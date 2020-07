Edward Lucas: ajaloomees Vladimir Putin

Poolal, Eestil, Lätil, Leedul ja Ukrainal pole vähimatki põhjust kurta. Nad peaksid olema Punaarmeele vabastamise ja kaitsmise eest tänulikud. Õieti nemad ju sõja põhjustasidki, nii et lisaks peaksid nad ennast süüdi tundma. Selline on ajakirjas National Interest avaldatud Venemaa juhi pika essee tegelik mõte.

Ajaloolastele peaks see essee olema üllatav, kuigi mitte seepärast, et see pakuks midagi uut mineviku kohta. Küll ütleb see palju selle kohta, kuidas Venemaa juht ajalugu näeb. Ta kulutab palju aega lääne diplomaatia hästi teada eksimuste toonitamisele, libiseb aga üle Nõukogude juhtkonna möödapanekutest. Poola ründamist 17. septembril 1939 õigustatakse äärmiselt küüniliselt: nimelt olevat Hitleriga sõlmitud kokkuleppe järgi Nõukogude Liidule ette nähtud veel suurem tükk. Ometi väidab ta sealsamas, et Ida-Poola okupeerimine oli kaitseiseloomuga.