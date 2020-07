Aleksei Lotman: rumal lind ei tunne seadust

Vändra metsas Pärnumaal - kes siis seda vana laulu ei teaks. Aga küllap tegi karu tegelikult hoopis enesetapu. Või olgu karuga kuidas on, aga kanakulli kolimises ei saa Vändra metsaülema arvates kuidagi tema pesapaiga naabruses tehtud lageraie süüdi olla. Sest raie on tehtud juriidiliselt korrektselt ja seega on kõik öeldud. Kui rumal lind ei ole kursis õigusaktidega, on see tema oma viga.