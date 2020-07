Tarmo Pikner: tandem Mart in Helme sihib peaministri kohta

Seega, nagu pealkiri ütleb – Mart pole kuhugi kadunud, ta on ikkagi EKRE peaideoloog ja Helme klanni juht. Ta tegi küll reveransi uue parteijuhi suunal – Martin on poliitiliselt taibukam –, kuid poliitilise teeraja on maha märkinud ikkagi Mart Helme ja seda mööda liigutakse. Nagu on välja öelnud mitte ainult asjaosalised ise, vaid ka oponendid ja vaatlejad, juhatab see teerada peaministri portfellini. Kas ka kohale jõutakse, hakkab selguma järgmisel sügisel toimuvatel valimistel ja seejärel juba võitluses Toompea toolide eest.

Need, kes loodavad kergemalt hingata, et Mart Helme taandub ka siseministri kohalt, peavad küll pettuma. Vastupidi, nüüd saab ta palju pühendunumalt keskenduda EKRE eesmärkide elluviimisele sisekaitses. Mõelge ise – kui siiani toimetas siseasjadega üks Helme nii ministrina kui ka parteijuhina, siis nüüd on kaks Helmet korraga sama asja ajamas. Igatahes on tandem Mart in Helme tõhusam, kuna partei strateegia ja taktika on nüüdsest jagatud kahe isiku vahel, mis sest, et nimi on sama ja see ei riku meest. Võib isegi öelda, et parteipoliitika ajamine on laiapõhjalisem.