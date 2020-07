Südalinna hotelliettevõtja alustab elutööga puhtalt lehelt

​ Mai alguses võttis kolleeg teilt intervjuu, kus ütlesite, et on oht, et teie elutöö läheb hingusele. Kuidas on olukord praegu?

Praegu on olukord mõnevõrra parem. Väljas on soe ja päike paistab, küll vihmaga vaheldumisi. Aga põhiline on see, et nüüd on meil plaan. Mai alguses veel polnud.