Praegu on Amazoni tegevus uurimise all nii ELis kui ka USAs. Ametivõimud tahavad selgust, mil määral kasutab ettevõte ära suure turuosaga kaasnevat hinnastamisjõudu ja teavet, mis koguneb nii klientide kui ka Amazoni platvormil tegutsevate teiste jaemüüjate kohta. FOTO: Graphic News Ltd