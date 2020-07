Majanduse lühiuudised

Kolmveerand tahab töötajaid värvata, üle poole koondab

CV-Online’i küsitluse järgi plaanib 76 protsenti ettevõtetest lähima kolme kuu jooksul töötajaid värvata. Koroonakriisist taastumise ja mahtude suurenemise tõi värbamise põhjusena välja vaid 14 protsenti vastajatest. 40 protsenti palkab töötajaid juurde, kuna organisatsioonist lahkuvad inimesed, veerandi puhul on põhjuseks ettevõtte laienemine. Hooajalisusega on seotud 12 protsenti värbamistest ja lapsehoolduspuhkusega 16 protsenti. Enamiku tööandjate kinnitusel on praegu keerulisem inimesi palgata kui kuus kuud tagasi. 23 protsenti tõi välja, et värbamine on raskemaks muutunud, peamiselt on see raskendatud hariduses ja seal, kuhu varem on välistööjõudu kaasatud. Töösuhte lõpetamist plaanib lähiajal 55 protsenti ettevõtetest, tuues põhjuseks töömahtude vähenemise või sobivate oskuste puudumise. BNS