Välismaa lühiuudised

Leedus lisandus kuu suurim arv koroonanakkusi

Leedus tuvastati viimase ööpäevaga 21 nakatumist uue koroonaviirusega, mis on kuu kõrgeim näitaja, teatas kolmapäeval rahvatervisekeskus. Kokku on nüüd Leedus registreeritud 1896 nakkus- ja 79 surmajuhtumit. Veel 12 koroonanakkusega inimest on surnud teistel põhjustel. 21st Covid-19 nakkusjuhust 16 on seotud viiruskoldega Kaunase transpordiettevõttes, kus haigestusid Usbekistanist pärit veokijuhid, kes nakatusid tõenäoliselt Usbekistanis. Praegu on üks Usbekistanist saabunutest Kaunase haiglas, ülejäänud eraldatuses Abromiškėse taastusravihaiglas. Kaunase linnapea Visvaldas Matijošaitis tegi ettepaneku viia sisse kolmandatest riikidest saabunute kohustuslik testimine. BNS

Lätti ühistranspordiga tulnud registreeritakse

Alates neljapäevast registreeritakse Lätis kõik välismaalt tulnud, kes kasutasid rahvusvahelise reisijateveo (lennukite, praamide, busside, rongide) teenuseid, otsustas valitsus kolmapäeval erakorralisel istungil. Andmeid kogutakse esialgu paberil, kuid paari-kolme nädalaga luuakse selleks arvutisüsteem. Nõue kehtib ka eralennuki või jahiga saabujatele. Ööpäevaga registreeriti Lätis neli uut koroonajuhtumit. BNS

Suri Tšehhoslovakkia kompartei juht Endise Tšehhoslovakkia kompartei juht Miloš Jakeš suri teisipäeval 97-aastasena. Jakeš oli Tšehhoslovakkia Kommunistliku Partei keskkomitee peasekretär sametrevolutsiooni ajal 1987–1989. Surma täpsemad asjaolud pole teada. AFP/BNS

Taani jäätisefirma muutis jäätise nime Taani jäätisefirma Hansens Is teatas, et eemaldab ühelt oma tootelt nime «Eskimo», kuna see võib osutuda solvavaks inuittidele ja teistele Arktika rahvastele. Arktika põlisrahvad hakkasid terminit «eskimo» kritiseerima 1970. aastatel. AFP/BNS

Vene kaitseministeerium teatas viirusevaktsiinist

Vene kaitseministeerium teatas eile, et on välja arendanud turvalise koroonaviiruse vaktsiini, mis läbis kliinilised uuringud vabatahtlike peal. Ministeeriumi teatel osales uuringus 18 inimest, kes lasti vabaks ilma tõsiste tervisekaebuste, tüsistuste või kõrvalnähtudeta. «Uuringutulemused lubavad meil rääkida kindlustundega selle vaktsiini ohutusest ja heast talutavusest,» lisas ministeerium. Kaitseministeerium ei täpsustanud, kas vaktsiin on ka tõhus, ent üks uuringut läbi viinud arst ütles, et vabatahtlikud on nüüd koroonaviiruse eest kaitstud. «Nende immuunsus toimib hästi, antikehasid luuakse, nad on koroonaviiruse eest kaitstud,» ütles teadlane Svetlana Voltšihhina kaitseministeeriumi avaldatud videos. Ministeeriumi teatel peaks kliinilised uuringud lõpule jõudma juuli lõpuks. Kaitseminister Sergei Šoigu (pildil) ütles mai lõpus, et sõjaväeteadlased arendavad vaktsiini koos Moskva Gamaleja instituudi teadlastega. BNS

Mike Pompeo FOTO: Manuel Balce Ceneta/AP «Meie eeldus on, et need, kes selles jätkuvas projektis osalevad, seisavad silmitsi võimalike tagajärgedega.» USA välisminister Mike Pompeo lubas Nord Stream 2 rajamise eest karistusi.