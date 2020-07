Kesk-Ameerika avastamata pärl: Nicaragua

Nicaraguat võib nimetada üheks Kesk-Ameerika avastamata pärliks. Turistihordid pole oma teed sinna veel leidnud. Minnakse pigem Costa Ricasse, mis on Kesk-Ameerika roheline pärl, nagu Reisi­Guru ühes artiklis on seda nimetatud. Asub Nicaraguast lõuna pool ja on tuntud oma lopsaka looduse poolest. Kui Guatemala on rahvaarvult Kesk-Ameerika suurim riik (14 miljonit inimest), siis Nicaragua on seda pindalalt. Sinna mahuks umbes kolm Eestit. Rahvaarv u kuus miljonit.