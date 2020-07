Ardo Hansson: viis miljardit on läinud rong

Koroonakriisi leevendamiseks on riik juba võtnud laenu 2,8 miljardit eurot, ent kahe aasta jooksul kokku soovitakse laenata viis miljardit. Osa värskest rahast on juba kulutatud. Kuhu ja kuidas kasutada juurde laenatavad miljardid, selle üle käivad vaidlused. Valitsus on appi võtnud eksperdinõukogu, kuhu kuulub teiste seas Ardo Hansson. Eesti Panga endine president ütleb, et kõik need viis miljardit kuluvad ära tegelikult juba otsustatud asjadeks. Hansson hoiatab eelarveauku liiga sügavaks kaevamast, sest praegu ei näi riigil olevat plaani, kuidas uuesti tasakaalu jõuda. Eriti nukker on lugu kriisist väljumise strateegiaga, mida alles luuakse.