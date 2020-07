Peeter Urbla: Iga hea film on igatsus sooja inimliku puudutuse järele

Kas sa teadsid, et enam-vähem selle maja vastas Pikal tänaval, kus on praegu sinu kodu, ühe maja välisukse ees on vändatud esimese eesti näitlejatega lavastatud lühimängufilmi «Laenatud naene» talvised kaadrid, 1912. või 1913. aastal? Võib arvata, et selles piirkonnas kiirgab maa seest justkui kinematograafiat soosivat energiat, nali naljaks... kui uskuda hiinlaste iidset feng-shui õpetust.