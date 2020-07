Facebooki faktikontrolli partnerid Ukrainas lävivad neonatsidega

Rahvusvaheliselt tunnustatud Ukraina ajakirjanik Katerina Sergatskova on uurinud paremäärmuslike inimeste ja grupeeringute väidetavat mõjutustegevust Ukraina faktikontrollisaidi StopFake avaldatava sisu üle. Teisipäeval kirjutas inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch, et meediaväljaande Zaborona kaasasutajale on seoses tema viimase artikliga tehtud ka tapmisähvardusi.

3. juulil avaldas Zaborona artikli, mille kaasautor on Sergatskova ning kus on kirjeldatud üksikasjalikult väidetavaid sõprussidemeid paremäärmuslike neonatsigrupeeringute juhtide ja StopFake’i vahel. Artiklis on viidatud mitmele inimesele, kelle arvates on organisatsioon muutunud viimastel aastatel kallutatuks. StopFake tegi vastuseks avalduse, milles nad vaidlustavad esitatud süüdistusi – nende sõnul on nad langenud taas kord Kremli propaganda ja ähvarduste ohvriks.