Sõudetipud püüavad Viljandis motivatsiooni kõrgel hoida

«Praegu on tuju väga hea. Viibime teist nädalat Viljandis laagris. Tegutseme optimaalse plaani järgi ehk arvestame sellega, et EM toimub,» teatas Mulgimaa pealinnast Postimehele sõudekoondise raudvara Kaspar Taimsoo. Vana Maailma tšempionaat ongi ainus võistlus, mille nimel Euroopa sõudetipud tänavuse aasta teisel poolel veel elavad ja mis motivatsiooni annab, kuid sellegi võistluse toimumiseks tuleb ületada kaks tõket.

Esialgu on Rahvusvahelise Sõudeliidu (FISA) kalendris selle taga küsimärk, otsus võetakse vastu 31. juulil. Teiseks ütles Eesti alaliidu peasekretär Robert Väli: «FISA on andnud rohelise tule U23 ja U19 EMidele. Kuid kõigi võistluste puhul tiksub kuklas lause: koroonaolukorra halvenemise korral võidakse see iga kell tühistada. Võistluse toimumises ei saa kindel olla enne, kui see läbi on.»