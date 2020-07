Indrek Sirk: osa elektrilisi tõukerattaid tuleb kasutuselt kõrvaldada

Kõiki tänaval liikuvaid masinaid ei saagi mõne konkreetse sõidukitüübi alla paigutada. Üks liiklusseaduse põhimõtetest on lahendada viivitamata mistahes liikluses tekkiv eluline probleem. Välistada tuleb olukord, kus seaduseaugu tõttu saavad inimesed viga. Juriidiliselt on see siiani toiminud – mõnikord on see küll arengut piiranud, kuid vähemalt on olnud raamistik. Nii oli tasakaaluliikuri, elektrijalgratta ja ka robotliikuriga. Senised kogemused aga ei aita meid edasi, kuna neid sõidukeid ei ole hakatud nii massiliselt kasutama nagu elektriga liikuvat tõukeratast.