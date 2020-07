Kaks suurriiki on vaenujalal, sest viimastel kuudel on kuhjunud teemad, kus kumbki pool ei paista tahtvat järeleandmisi teha. «Riik kehtestab viisapiirangud teatud Hiina tehnoloogiafirmade töötajatele –​ nende seas Huawei –, kes pakuvad tuge režiimidele, mis terves maailmas inimõigusi rikuvad,» ütles USA riigisekretär Mike Pompeo sel nädalal, viidates asjaolule, et Hiinas on laagritesse isoleeritud miljon moslemist uiguuri. Lisaks teravdab vastuolusid Hongkongi julgeolekuseadus ja koroonaviiruse pandeemia, mis Hiinast alguse sai.