Iverson Ng: Hiina kallaletung Eesti vabadusele

Seejärel palusin autoritelt luba ingliskeelset tõlget ülikooliga jagada. See avaldati TÜ rahvusvahelisel veebilehel. Üheainsa päevaga sai see üle saja kommentaari rühmalt hiina Facebooki-kasutajatelt, kes tundusid liiga organiseerituna ja võtsid kiiresti kommentaariumi üle. Ma püüdsin küll esitada neile fakte ja dokumente, kuid jäin koordineeritud vasturünnakulaine alla. Hiljem sain teada, et veebilehe haldur oli autoreid hoiatanud pahatahtliku internetirünnaku eest, ehkki eestikeelne artikkel oli Tartu Ülikooli lehele siiski üles pandud. Ometi sain juba mõne tunni pärast teada, et eestikeelne postitus oli kustutatud juhtkonna survel. Selgituseks oli toodud, et «ülikool peab poliitikast kõrvale jääma».