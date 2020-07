Maailma suurim purjelaevastik tuleb Tallinna

Regatt toob Tallinna kümneid tuhandeid pealtvaatajaid, kes peaksid omakorda tooma kaasa kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuva turismitulu. The Tall ­Ships Races peatub Tallinnas 15.–18. juulini. Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul oli 2017. aasta regati ajal Turu linnas nelja päevaga pool miljonit külastajat. «Turu linn teenis sellega umbes 30 miljonit eurot. Võrdluseks, Tallinna merepäevadel on nelja päeva jooksul umbes sada tuhat külastajat,» ütles Belobrovtsev.

Ta lisas, et kuna regati puhul on alati tähtis olnud ka keskkonnasõbralikkuse teema, aitab see loodetavasti kaasa Tallinna pürgimisele Euroopa roheliseks pealinnaks. Peale laevastiku vastuvõtmise saadab Tallinna linn umbes 200 noort võistlusest osa võtma.