Suveniiriäri tüürib pankroti poole

Tallinna vanalinn on tavaliselt juulis ja augustis välismaa külalistest pungil. 10. juulil, reedesel päeval koos 17 aastat suveniirimüügiga tegelenud Aleksandr Ažitšakoviga mööda vanalinna jalutades avaneb aga nukker pilt: näha on vaid üksikuid välismaalasi ja tühjadel tänavatel püüavad suveniiripoodide müüjad väheseid kliente. Müürivahe tänav, mille letid on tavaliselt kootud asjadest lookas, on täiesti tühi.