Euroopa Liidu Kohus leidis, et nn Privacy Shieldi andmevahetuslepe ELi ja USA vahel on õigustühine.

See tähendab, et ELi kodanike ja ettevõtete andmeid niisama USAsse edasi anda ei tohi – kohtu otsuse järgi on see ebaseaduslik. Ettevõtetel, kes Privacy Shieldi peale lootsid, on nüüd oodata ärevaid aegu.