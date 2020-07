Andrus Karnau: loevad vaid hääled

Erakonnad juba rivistavad sõdureid ning vahetavad rühmaülemaid, kelles näevad uusi võimalikke häältepüüdjaid. Peaministripartei pingutused ses vallas on olnud viimastel kuudel kõige märgatavamad. Rakvere, Pärnu, Valga ja Viimsi võimukoalitsioon on muutunud, sest Keskerakond on nihutanud seal ametisse ­uusi inimesi, kel ainult üks ülesanne – sillutada Jüri Ratase parteile 2023. aastal valimisvõit. Tartus võimust ilma jäämine on samuti üks osa uue parteieliidi tekkest. Jaan Toots oskas end ja oma partei Tartu raekojas auti mängida, aga see ei muuda suurt pilti. 2021 läheb Keskerakond valimistele Tootsi juhtimisel. Valijate reaktsioon määrab, kas Toots on sealmail ka 2023 nimekirja eesotsas. Siiani pole Toots märkimisväärselt suutnud hääli koguda.