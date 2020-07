Väikesest külast käänulise ja künkliku teega 8000 punkti meheks

«Kunagi «TV 10 olümpiastardi» võistlustel küsiti, millised on mu unistused ja eesmärgid. Vastasin, et tahan teha tiitlivõistlusel kõva tulemuse ja ületada Erki Noole rekordid,» ütles nädal tagasi Rakveres tippmargi 8086 punktini viinud Tšernjavski Postimehe podcast’is «Kehakultuur».

«Aga vigastused tõmbavad paratamatult lootusi, ootusi ja unistusi alla. Viimaste aastate eesmärk on olnud teha vähemalt 8000 punkti. Vahepeal tundus seegi raske. Samas, kui see on nüüd tehtud, siis mõtlen, et saaks veel rohkem.»