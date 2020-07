Eesti lühiuudised

Keskerakond ei saa maksegraafikut

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) ei anna Keskerakonnale võimalust 110 100 euro suuruse keelatud annetuse osade kaupa tagastamiseks. ERJK aseesimehe Kaarel Tarandi (pildil) sõnul polnud komisjonil juriidilist alust Keskerakonnale raha tagastamises erikohtlemist lubada. Ta lisas, et Keskerakonnal on kaks aastat olnud teadmine, et ettekirjutuse täitmine võib muutuda aktuaalseks, ning oma majandusaasta aruannetes on nad märkinud, et vastav summa on olemas. Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas ütles eile, et olukorraga tuleb leppida. «Pole mõistlik minna kohtuteed, eks erakonnal tuleb pingutada,» sõnas Ratas. PM

Välisinvesteeringute taustakontrollis on lünki

Ministeeriumid üldiselt toetavad mõtet luua mehhanism välisinvesteeringute taustakontrolliks, ent paljud küsimused on veel vastuseta. Selge pole see, keda kontrollitaks, kuidas kontrollitaks, ja päris ühest vastust pole ka sellele, miks on tarvis välisinvestoreid kontrollida. Väljatöötamiskavatsuse järgi ei hakataks kontrollima ainult kolmandatest riikidest tulevaid investeeringuid. Muidu võiks niinimetatud pahatahtlik raha peituda mõne Eesti või mõne teise Euroopa Liidu riigi ettevõtte selja taha. Välisminister Urmas Reinsalu juhtis aga tähelepanu, et Euroopa Liidu üks põhialuseid on kapitali vaba liikumine, ja selle piiramisel peab olema väga tähelepanelik. ERR

Eesti eriväelased alustasid teenistust Malis Eesti erioperatsioonide väejuhatuse kaitseväelaste üksus alustas sel nädalal teenistust Malis operatsioonil Takuba. Eesti eriväelased hakkavad asuma samas Gao baasis, kus juba paiknevad Barkhane operatsioonil teenivad eestlaste jalaväerühm ning rahvuslik toetuselement. PM

Tuleb viiruse uue laine tuvastamise seiresüsteem

Valitsus kiitis heaks Tartu Ülikooli ettepaneku luua reovee analüüsil põhinev Covid-19 seiresüsteem. Selle eesmärk on tuvastada Covid-19 uus laine võimalikult varajases faasis ja täpselt lokaliseeritult. Haridus- ja teadusministeerium vahendas, et rahvusvaheline kogemus näitab, et reoveeproovidest on võimalik leida viiruse jälgi enne kliiniliste patsientide leidmist. Reovee seire annab varajast infot ka nakkuse piirkondliku leviku kohta. Seireuuring on planeeritud augustist detsembrini ja läheb maksma 868 000 eurot. PM