Suve auk. John Coltrane’i jumal

Kui ma tahan endale selga judinaid saada, panen selle ikka mängima. Ja pärast seda puhkan. Pärast sellist asja tuleb ikka natuke puhata. Aga mitte sellest, et tegu oleks raske tööga, mis võtab sult palju, nagu tihtipeale avangardsemat sorti muusikaga kipub olema, vaid vastupidi. See annab. Annab palju. Nii palju, et seda võib olla raske vastu võtta. See kommunikatsioon on liiga tihe ja liiga tõhus. Väga tihti seda mängima ei panegi, aga vahel, nagu tahad.