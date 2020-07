Maailma pressifoto paremik kutsub Vilniusse

​Üllatavalt ratturi- ja jalakäijasõbralikus Vilniuse südalinnas tervitavad eestlasi tuttavad Bolti renditõukerattad ja nendega tähistatud rattateedel vurada on palju meeldivam kui Tallinnas. Tammsaare parki meenutaval Lukiškiu väljakul on laiali laotatud mõnikümmend tonni liiva, olemas on rohkelt lamamistoole, lapsed hullavad purskkaevus ning viie meetri kõrgusel ekraanil jookseb otsepilt Palanga rannalt koos merelainete kohinaga. Linnaranna vahetusse lähedusse ongi paigutatud maailma aasta pressifoto välinäitus, mille on leedulaste pealinna organiseerinud Hollandi kuninglik saatkond Leedus koostöös Vilniuse linna ja välisministeeriumiga.