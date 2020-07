Pealetükkimatu poeet bassi tagant

Ujumissild koduse järve ääres on üks Tsõbulevski lemmikpaiku. FOTO: Tairo Lutter

Kas Kostja Tsõbulevskit tunnete? Aga Vaiko Eplikut ja Eliiti, Gram-of-Funi või Levskit? Isegi kui Tsõbulevski nimi või nägu kõigile veel tuttavad ette ei tule, on tema meisterlikud bassikäigud ja omapärane hääl raadiokuulajatele kindlasti kunagi kõrva jäänud. Loetletud bändid moodustavad ju vaid osa toimeka muusiku kirevast loometeest. Ometi ei tiku ta leheveergudele või telepilti staaritsema. Arvestades, et Levski uus album hakkab juba silmapiiril terendama, on viimane aeg Tsõbulevski kuulajatega tuttavaks teha. Arter paotab ukse seni tundmatu suuruse ellu ja loomingusse.