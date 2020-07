Juua jälle kohvi Pariisis!

Kõik algas poliitkolumnist Moonika Helme loost «Me ei joo enam kunagi kohvi Pariisis», mida aprilli algul Delfis märkasin. See pealkiri ajas mind trotsi täis. Panin uudisteportaali artiklini jõudmata kinni ja asusin otsima lennukipiletit, et minna Pariisi kohvi jooma. Olin kindel, et suveks on olukord normaliseerunud ning 4. juuli – ikkagi USA iseseisvuspäev – tundus Prantsusmaale sõitmiseks ka sümboolselt hea valik.

Kolm kuud hiljem astusin Riia lennujaama, põrgates kohe vastu turvameest, kes varitses saabujaid terminali välisukse taga. Selgus, et ilma näomaskita lennujaamahoonesse Lätis ei pääse, samuti nõutakse lõunanaabrite juures – see reegel on tuttav ka Egiptuses ja Indias käinutele – lennujaama sisseastujailt pileti ettenäitamist. Too kogemus oli väike eelmaitse sellest, kuidas neli kuud viirusega elamist Euroopas reisimist ümber korraldanud on.