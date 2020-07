Kuidas maitseb Läänemaa?

Haugikotletid on üks Altmõisa rookatusega külalistemaja-suvekohviku staare, mida teadjamad sööma tulles juba uksel küsivad.

Tõstame meiegi enesele ette. Tõesti, need maitsevad mahlaselt ja teeks au igale Michelini-tärnidega pärjatud kokale ja võiks vabalt kuuluda Läänemaa esindusroogade nimekirja, kui selline peaks kunagi koostatama.

Peaasi aga, et oleks omakandi värsket haugihakkliha, selleta ei aita ükski kokanduslik piruett. «Kokad ainult vormistavad roa, hea tooraine on see, mis loeb,» sõnab köögipealik, kel ammusest ajast kõrgharidus sotsiaaltöös ja värsked profikoka oskused Haapsalu kutsehariduskeskusest.