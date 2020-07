On põhjust rõõmustada: tänasest on Kai kunstikeskuses avatud Kris Lemsalu ja Kyp Malone’i võimas ühisnäitus «Love Song Sing-Along (Once Again with Feeling!)». Väljapaneku keskmes on kõikeläbiva armastuse, alkeemilise laulatuse ning vastandite ühtsuse teema.