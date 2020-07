Herman Kelomees: ERRist saagu sihtasutus

Harjumuse jõud on tugev, mistõttu oleme jäänud lõksu kinnisideesse, mille järgi on maksumaksja rahastatava meedia ainuvõimalik vorm täiemahulise meediaorganisatsiooni ülalpidamine koos suure meediamajaga, mis maksab 60 miljonit eurot.

Palju on räägitud ERRi meelelahutusportaali vajalikkusest ning äsja on Euroopa Komisjon andnud Soome Yle-le teada, et nood peavad oma uudisteportaali sisu tublisti kärpima. Lugu sai alguse teiste Soome meediaväljaannete kaebusest, mille järgi võivat põhiprogrammiga mitte seotud veebiuudiste avaldamist käsitleda keelatud riigiabina. Pole välistatud, et samasugune saatus ootab ka ERRi uudisteportaali.