Visegrádi jonni tõttu võib toetuste jagamine topata

«Ma pean ütlema, et erimeelsused on endiselt väga-väga suured, ja seetõttu ei oska ma ennustada, kas me juba seekord tulemuseni jõuame. See oleks soovitav, aga peame reaalsusele silma vaatama,» lausus ta enne tippkohtumist ajakirjanike ette astudes, lubades koos Prantsusmaaga igati toetada Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli eelarve ja taaskäivitamisfondi ettepanekuid.