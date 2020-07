Lukašenka nukker pidu

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka teab, et on nurka surutud. Ühelt poolt ähvardavad teda ootamatult tülikaks partneriks kujunenud Venemaa nõudmised, teisalt on riigi kehv majandus ja koroonakriis rahva kannatuse katkemise piirile viinud.

See on loonud soodsa pinnase opositsiooni enneolematult suureks toetuseks, mida Lukašenka endale lubada ei saa. Klassikalise diktaatorina on ta asunud vastaseid enne 9. augusti presidendivalimisi kõrvaldama. Viimatine neist on endine pankur Viktar Babarõka, kes vahistati süüdistatuna Vene raha ja mõjuvõimu kasutamises.