«Superseen on vääveltorik. Ameerikas hinnatakse seda kõrgelt. Maitseb nagu kanaliha. Nimigi on chicken of the woods («metskana» – toim),» seletas Võrumaal Läti piiri ääres Paganamaal elav seenesõber Marje Mürk. Kui ta aga riivsaias praetud sidrunkollast seent tuttavatele pakub, pagevad nood seda maitsmata söögilauast.