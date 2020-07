Piraadid ja tühjad laevad

Mereturvaettevõtte ESC Global Security juhi Jaanus Rahumäe sõnul on võitlus uue koroonaviirusega viinud meremajanduse normaalsest olukorrast tõsisesse nihkesse ja piraatluse aktiveerumist võib märgata ka tema ettevõtte töös. Laevarünnakute oht on Rahvusvahelise Kaubanduskoja ärikuritegevuse teenistuse (ICC-CCS) andmetel suurim Lääne-Aafrika rannikul ning Aasias, 2020. aasta esimese poolaasta jooksul on teatatud 98 relvastatud laevaröövist või piraatlusintsidendist. Seatrade Maritime Newsi teatel registreeriti ainuüksi Singapuri väinas tänavu esimesel poolaastal 16 laevarünnakut, mida on poole rohkem kui eelmisel aastal. Kokku on Aasias tänavu laevu rünnatud 51 korda.