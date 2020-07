Merenduse lühiuudised

Viimsi vallavalitsus teatas, et alustab 20. juulil vaatamata kohalike elanike vastuseisule Kelnase sadamas asuva sadamakuuri lammutamist. MTÜ Prangliranna eestvedamisel korrastatud kunagises kalasoolamistsehhis on seni tegutsenud kohalike elanike kultuuri- ja meelelahutuskeskus, kuid vallavalitsus soovitab need tegevused üle viia Prangli lauluväljakule püstitatava varikatuse alla. Petitsioonile sadamakuuri säilitamiseks koguti 480 allkirja ning PRIA eraldas toetuse hoone katuse ja laudise korrastamiseks. Viimsi vallavalitsus aga leidis, et kuna ehitis kuulub vallale, on vallavalitsusel õigus loobuda lepingu pikendamisest MTÜga Prangliranna ning hoone lammutada. PM