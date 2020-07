Mis maksab üks kommentaar?

Juuni alguses algatati Sky Plusi saatejuhi Alari Kivisaare vastu petitsioon, millega nõuti raadiohääle eetrist eemaldamist. Kivisaar teatas, et kavatseb kõik laimajad oma kaitsja Robert Sarvega vastutusele võtta. Tuntud raadiohääl ei ole aga sugugi ainus, kes on otsustanud vihaste kommentaaride vastu võidelda. Õigusbüroo Õigusnõu on otsustanud koondada inimesed, kes on Sarvelt nõudekirja saanud, ning asuda võitlusse sõnavabaduse säilimise eest Sarve vastu.