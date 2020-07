Eesti lühiuudised

Kaja Kallas Isamaal kosjas: oleme paremad

Opositsioonilise Reformierakonna esimees Kaja Kallas (pildil) ütles eile Vikerraadio saates «Uudis+», et püüab veenda valitsuskoalitsiooni kuuluva Isamaa liikmeid, et valitsus Reformierakonnaga oleks praegusele parem alternatiiv. «Aga seni, kuni valitsuskoalitsioonis olevad erakondade juhid ei arva, et on mõistlik valitsust vahetada, kuni näiteks Isamaa juhid ei näe seda, mida EKRE ütleb ju täiesti selgelt välja, et nad kavatsevad Isamaa alla neelata, seni ei juhtu ju paraku midagi. Meie saame seista kulmude peal, aga kui nemad sealt ära ei tule, siis ei tule,» lisas ta. Kallase sõnul Reformierakond praegu mõne teise erakonna poole valitsuskoostöö jutuga pöördunud ei ole. «Selles suhtes pole meil liiga palju valikuid – valikud on selle matemaatika piires, mis praegu riigikogus on,» märkis ta. ERR