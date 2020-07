Sporditähed nõuavad murrangulist reeglimuudatust: see kuulub meie õiguste hulka

Selle üheks eestvedajaks on Rootsi endine kergejõustiklane Stefan Holm, kes kuulub praegu Rootsi olümpiakomiteesse. «Isiklikult arvan, et eelkõige tuleks teha selgeks, mis on poliitiline protest ja mis inimõiguste kaitsmine. Minu jaoks on «Black Lives Matter» liikumine inimõiguste eest võitlemine, mitte poliitiline mäss. Sama käib ka vikerkaarelipu kohta,» sõnas Holm.