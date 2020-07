Varasemalt Aleksander Tammerti ja Kanteri käe all treeninud 31-aastane Kupper üritab pärast koostöö lõppemist Hafsteinssoniga nüüd iseseisvalt hakkama saada. Kuigi ka varasemalt on juhendamine toimunud tihti distantsilt ja päris tundmatusse ta ei astunud, tunnistab kettaheitja, et see on sunnitud olukord.