«Peale selle, et mu eest kantakse hästi hoolt ja mulle seal kindlasti meeldib, polegi midagi lubatud. Treenerid väga mänguminuteid ette ei luba, kõik on mu enda teha. Aga öeldi, et minus nähakse impact player´it,» rääkis ta Postimehele, et tiimi rotatsioonis peaks koht olema kindel.