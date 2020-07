SIIM RUUL: Valeinformatsiooni on väga raske defineerida ja sellepärast on väga keeruline riigil seadustega mingeid piiranguid luua. Näiteks kui Helir-Valdor Seeder ja sõbrad koalitsioonist tulid välja ideega, et muudame pensionisüsteemi ja toome kõigile mitmekümne aasta pärast kasu, ütlesid Eesti Pank, IMF ja kõik eksperdid peale Parvel Pruunsilla, et tegelikult on plaan kahjulik. Kas siis Helir-Valdor Seedri väidet oleks pidanud riiklikult piirama? Panustada tuleks ikkagi haridusse, meediaplatvormide ja sotsiaalmeediafirmade eneseregulatsiooni ja tugevamasse faktikontrolli kultuuri.