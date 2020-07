USA plaanib keelustada ülipopulaarse Hiina rakenduse

Kuigi Hiina lühivideote voogedastuskompanii TikTok, mis on eriti populaarne noorte hulgas, edastab peamiselt laule, tantse ja trikke, peavad Ameerika Ühendriigid seda riigi julgeolekuohuks. India on juba selle rakenduse keelanud ning USA plaanib teha sama. Euroopa Liit on otsustanud uurida nii rakendust kui ka selle omanikku, valdusettevõtet ByteDance.