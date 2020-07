Majanduse lühiuudised

Mai lõpul oli riigi garanteeritud õppelaenu jääk 60,1 miljonit eurot, mis teeb ligi 17 protsenti vähem kui möödunud aasta mais. Arvuliselt on kommertspankadel praegu välja antud 28 601 riigi tagatud õppelaenu. Eesti Panga statistika järgi on õppelaene välja antud 60,1 miljoni euro ulatuses. Viimasel õppeaastal sai õppelaenu taotleda üheks aastaks 2500 eurot, samal tasemel püsib see ka järgmisel aastal. Õppelaenude turgu juhib Eestis Swedbank, mis on andnud laenu ligikaudu 18 000 kliendile. Swedbankist võetud õppelaenude kogujääk on juuni lõpu seisuga ligikaudu 37 miljonit eurot. Panga teatel näitab õppelaenuvajadus seejuures langevat trendi. Kinnisvara tagatisel antud õppelaenud moodustavad kogu õppelaenujäägist 421 laenu, ülejäänud 27 795 laenu on antud välja käenduse alusel. Lisaks nendele on Eesti Panga statistika alusel tagasimaksmisel 385 tagatiseta laenu. ERR/BNS